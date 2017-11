Rosa von Praunheim wird 75

× Erweitern Foto: Elfi Mikesch RosavonPraunheim_01

Unermüdlich – das passt zu Regisseur Rosa von Praunheim, und so verwundert es nicht, dass anlässlich seines 75. Geburtstags ein neues Buch unter dem Titel „Wie wird man reich und berühmt?“ erscheint. Ab Januar 2018 zeigt das Deutsche Theater in Berlin das autobiografische Stück „Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht“ und außerdem ist für Frühjahr/Sommer 2018 eine Gruppenausstellung mit Kunst von Elfi Mikesch, Werner Schroeter und Rosa unter dem Titel „Abfallprodukte der Liebe“ geplant.

Foto: Missing Films RosaVonPraunheim-UeberlebenInNeukoelln

Am tollsten ist aber, dass Rosas neuer Film „Überleben in Neukölln“ in Frankfurt gezeigt wird: „Überleben in Neukölln“ portraitiert Bewohner des vibrierenden Berliner Stadtteils; allen voran die schrille Galeristin Juwelia, die sich jedes Wochenende Gäste zum Plausch und Gesang einlädt, den androgynen Sänger und Tänzer Joaquin la Habana oder die syrische Sängerin Enana. Wie lebt es sich in einem Stadtteil, der sich in den vergangenen Jahren zum Hipster-Pflaster gewandelt hat? Rosa von Praunheim kommt persönlich zur Filmvorführung am 29.11. im Mal seh’n Kino vorbei – Happy Birthday, Rosa!

29.11., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 20 Uhr, www.malsehnkino.de