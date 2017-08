Queerfilm Kassel: „But I’m a Cheerleader!“

× Erweitern Pro-Fun Media But I'm a Cheerleader

Die US-Komödie aus dem Jahr 1999 parodiert ein durchaus ernstes Thema: Die junge Megan ist Vegetarierin, tanzt zu Melissa Etheridge und denkt beim Knutschen mit Jungs an ihre Cheerleader-Kolleginnen. Alles klar, denkt man: Lesbisch! Im militärisch organisierten Umerziehungscamp „True Directions“ soll Megan zur Heterosexualität zurückfinden. Das geht natürlich gehörig schief: Denn wahre Gefühle lassen sich nicht einfach unterdrücken, und so gibt’s neben nächtlichen Ausflügen in die nahe gelegene Gay-Disco natürlich jede Menge Homo-Liebschaften unter den Camp-Einsitzenden. Highlight des Films: Drag-Queen Ru Paul in der Rolle des schwul-„geheilten“ Camp-Trainers Mike. Der Film wird in der Reihe „Queerfilm“ in Kooperation mit Pro-Fun Media gezeigt.

16.8., Filmladen, Goethestr. 31, Kassel, www.queerfilm-kassel.de, www.pro-fun.de