Foto: Salzgeber Queercore Club Chaos and Klubstitute float in the SFLGBT Pride Parade, June 25, 1989

Toronto in den frühen 1980er Jahren: Die lesbische Künstlerin G.B. Jones und der damals noch unbekannte schwule Filmemacher Bruce LaBruce hatten die Nase voll; als Alternative fühlten sie sich weder in den bestehenden Punk- und Kunstkreisen heimisch, noch in der kommerziellen Schwulen- und Lesbenszene. Um ihrem Unmut Luft zu machen, brachten sie ein Fanzine heraus, dessen radikale Texte und Bildsprache offensichtlich einen Nerv der Zeit trafen. Immer mehr queere, sich als Außenseiter fühlende Leute schlossen sich der zuerst „Homocore“, später „Queercore“ genannten Bewegung an, die antikapitalistisch und queer agierte und deren Ideen bis in die heutige Zeit nachwirken.

Regisseur Yony Leyser hat seine Dokumentation aus privaten Filmmaterial sowie Interviews von Zeitzeugen gestrickt. Mir dabei sind neben Bruce LaBruce und G.B. Jones auch John Waters, Penny Arcade, Beth Ditto oder Genesis Breyer P-Orridge. In Frankfurt wird der Film im Rahmen der „B3 – Biennale des bewegten Bildes" gezeigt.

2.12., Cinema, Rossmarkt 7, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.bebiennale.de