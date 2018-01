× Erweitern Foto: TuendeBede, pixabay.com, gemeinfrei Goetheturm Frankfurt

In der Nacht zum 12.10.2017 vernichtete ein Brand den Goetheturm, den gut 82 Jahre alten, hölzernen Aussichtsturm im Frankfurter Stadtwald. Schnell war klar: Der Turm muss wieder her, und zwar mit originalgetreuem Aussehen. Der Verlust des Frankfurter Wahrzeichens löste eine wahre Spendenwelle aus: Rund 100.000 Euro sind inzwischen aus privat- und Unternehmensspenden zusammengekommen, was trotz der Versicherungssumme nicht zum Wiederaufbau reicht.

Frankfurter Künstler und Kulturschaffende haben sich nun zusammengeschlossen, um mit der Benefiz-Gala „Power fer de Tower“ weitere Spenden zu generieren. Mit dabei sind unter anderem die schwedische Kammersängerin Karin Pagmar, Bäppi und Schauspieler des Theatrallalla, Alexander Beck vom Theater Alte Brücke, Tim Frühling, Mathias Münch, Thomas Helm vom Hamburger Schmidt’s Tivoli, Tarabas van Luk, Lars Ruth und Fabian Dünow aus dem Oststadt Theater Mannheim. Alle Beteiligten verzichten auf ihre Gage – Power fer de Tower!

15.1., Leopold Sonnemann Saal im Historischen Museum, Saalhof, Frankfurt, 19:30 Uhr, Tickets unter anderem übers Theatrallalla, Infos zur Show bei Facebook unter „Power fer de Tower“