Benjamin Brittens erste Oper „Peter Grimes“ aus dem Jahr 1945 ist ein wahres Thriller-Drama! Die Bewohner eines kleinen englischen Fischerdorfs sind in Aufruhr: Der Lehrling des eigenbrötlerischen Fischers Peter Grimes ist ums Leben gekommen. Eine polizeiliche Voruntersuchung kommt zwar zu dem Ergebnis, dass der Tod ein Unfall war. Die Bewohner verdächtigen allerdings den Sonderling Grimes den Jungen getötet zu haben. Als Grimes einen neuen Lehrling, den jungen John, anheuert, wächst das Misstrauen im Dorf. Der Fischer treibt John zu Höchstleistungen an – denn Grimes hofft insgeheim, durch Reichtum endlich Anerkennung im Dorf zu finden und die junge Ellen heiraten zu können. Ellens Vertrauen in Grimes wird erschüttert, als John Gewaltspuren aufweist. Der Junge schweigt, Grimes grollt – was ist geschehen?

Der britische Komponist Benjamin Britten (1913 – 1976) wurde in seinem Leben wie seinem Musikschaffen stark von seinem Lebens- und Liebespartner Peter Pears inspiriert: Viele von Brittens Liedern sind für seinen Lebensgefährten geschrieben und Musikkenner entdecken in den Kammermusikstücken aufgeregte Lebensfreude bis hin zu beinah schon erotisch angehauchten Passagen – als Team waren Britten und Pears unschlagbar. Die Oper „Peter Grimes“ hat Britten an die Ostküste Englands gelegt, den Ort, wo er auch aufwuchs. In seiner Oper sind nicht nur die bedrückende Stimmung und die mysteriösen Umstände musikalisch mit einer herb-schönen Tonsprache umgesetzt, auch die atemberaubende Küstenlandschaft mit dem ungestümen Meer ist expressiv komponiert. Passend dazu wurde für die Inszenierung im Hessischen Staatstheater Wiesbaden ein schwebendes Bühnenbild konstruiert. Der anspruchsvolle Part des Peter Grimes wird von Lance Ryan gesungen, einem der gefragtesten Tenöre Deutschlands. Es dirigiert Albert Home.

4.2., Hessisches Staatstheater, Christian-Zais-Str. 3, Wiesbaden, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 9., 12., 16., 18. und 24.2. sowie am 4.3., www.staatstheater-wiesbaden.de