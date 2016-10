PAUL BUNYAN, DER UNSICHTBARE RIESE

Nathaniel Webster

„Paul Bunyan“, die erste Oper des britischen Komponisten Benjamin Britten, hatte einen holperigen Start: Nachdem Britten kurz vor Beginn des zweiten Weltkriegs mit seinem Lebensgefährten nach Amerika floh, entstand die erste Fassung dieser Operette, die 1941 mit mäßigem Erfolg in New York uraufgeführt wurde. Erst 1976, kurz vor seinem Tod, entdeckte Britten sein Werk wieder und entschloss sich zu einer Überarbeitung; „Paul Bunyan“ enthält Country- und Western-Elemente und trägt fast musicalhafte Züge. Inhaltlich lehnt sich die Geschichte an die Legende des Riesen Paul Bunyan, der mit seinem Ochsen Babe durch Amerika reist und ganz nebenbei mit seiner Axt, die er hinter sich her schleift, den Grand Canyon in die Landschaft gefurcht hat.

Der Riese selbst taucht in der Oper übrigens gar nicht auf – leidglich seine Stimme, in der Frankfurter Inszenierung gesungen vom amerikanischen Bariton Nathaniel Webster.

9.10., Bockenheimer Depot, Carlo-Schmid-Platz 1, Frankfurt, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 11., 12., 14., 16., 19., 21. und 22.10., www.oper-frankfurt.de