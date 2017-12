× Erweitern Foto: Douglas Blair Turnbaugh PatrickAngus Patrick Angus „Untitled (Self Portrait)“, 1980er, Sammlung Andreas Pucher, Stuttgart

Das Kunstmuseum Stuttgart widmet sich ab Dezember mit einer großen Sonderausstellung dem schwulen amerikanischen Maler Patrick Angus. Angus dokumentiert in seinen Bildern das schwule Leben im New York der 80er Jahre: Szenen aus Bars und Vergnügungsstätten, aber auch Backstage-Stills der Theater- und Tanzszene, Landschaftsmotive, Portraits, Blei- oder Buntstiftzeichnungen kennzeichnen sein Werk, das ihm den Spitznamen „Toulouse-Lautrec des Times Square“ eingebracht haben.

× Erweitern Foto: Douglas Blair Turnbaugh PatrickAngus Patrick Angus, Rainbow Flag Pool Table, 1987, Sammlung Andreas Pucher, Stuttgart

Patrick Angus war ein genauer Beobachter, der insbesondere in seinen (Selbst-)Portraits intime Einblicke zulässt. Seine Bilder von Bars und Kneipen taucht er in kräftige Farben und zeigt auch explizite Cruisingszenen aus der vibrierenden New Yorker Szene, die sich nach den Stonewall Riots Ende der 1960er weiter emanzipierte und eine ausgeprägte, sexuell aufgeladene Energie hatte – bevor diese durch Aids in den 1980er einen traumatischen Einschnitt erfuhr. Angus selbst erkrankte an Aids und starb mit nur 38 Jahren im Jahr 1992. Mit 160 Gemälden und Zeichnungen zeigt das Kunstmuseum Stuttgart einen Querschnitt durch das Werk des amerikanischen Künstlers.

× Erweitern Foto: Douglas Blair Turnbaugh PatrickAngus Patrick Angus, The Ramble in Central Park, 1980er, Privatsammlung

2.12., „Patrick Angus. Private Show“, Kunstmuseum, Kleiner Schlossplatz 1, Stuttgart, die Ausstellung ist bis zum 8.4.2018 zu sehen, www.kunstmuseum-stuttgart.de