Foto: Forced Entertainment OutofOrder

Das britische Künstlerkollektiv „Forced Entertainment“ kommt ab Ende April mit einer Uraufführung nach Frankfurt: „Out of Order“ lautet der Titel der Produktion der für ihre immer ungewöhnlichen, mitunter spektakulären Aufführungen bekannten Truppe, die an gewohnten Wahrnehmungsmustern und bestehenden Theaterformen rüttelt. Nicht ohne Grund sagt Tim Etchells, der künstlerische Leiter von Forced Entertainment: „Das Theater muss neu erfunden werden, um über den zweifelhaften Zustand unserer Gegenwart zu erzählen“.

„Out of Order“ will beweisen: Der Fehler liegt im System. Und so produziert das Ensemble in exzessiven Improvisationen maximales Chaos, Katastrophen und Zusammenbrüche. Wie im richtigen Leben auch. Das Beste ist: Forced Entertainment haben Humor! „Out of Order“ ist eine Koproduktion des Schauspiel Frankfurt mit dem Mousonturm; die ersten Vorstellungen sind bereits jetzt ausverkauft, für die Shows im Mai gibt es noch Tickets – schnell sichern!

Ab dem 27.4., Bockenheimer Depot, Carlo-Schmid-Platz, Frankfurt, 20 Uhr, www.schauspielfrankfurt.de