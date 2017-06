Opernplatzfest 2017

× Erweitern Foto: visitfrankfurt / Holger-Ullmann Opernplatzfest

Mit der Alten Oper als Blickfang, dem Lucae-Brunnen und dem kleinen Laubengang vor dem Grün des inneren Anlagenrings findet das Opernplatzfest jährlich auf einem der schönsten Plätze Frankfurts statt. Zehn Tage lang Kultur, Kulinarisches und feine Weine unter freiem Himmel genießen – dazu lassen sich die Frankfurter nicht zwei Mal bitten! Auf der Showbühne gibt es jeden Abend ein musikalisches Programm; unter anderem sind mit dabei die Kingka Club Band (30.6.) oder Roy Hammer (4.7.).

× Erweitern Foto: wommy.de Opernplatzfest Frl. Wommy Wonder

Noch relativ neu ist die Idee des Rosa Montag auf dem Opernplatzfest: Hier ist das Bühnenprogramm ganz im Zeichen des Regenbogens gestaltet, was beim Operplatzfest-Publikum gut ankommt. In diesem Jahr führt Helena Marion Scholz durch das Programm, als Live-Acts sind die virtuosen Acoustic-Musiker Floh & Chris live zu erleben, und das Stuttgarter Frl. Wommy Wonder wird schwäbische Komik gekonnt aufs Frankfurter Parkett bringen. Das Frankfurter Opernplatzfest wurde 1978 zum ersten Mal gefeiert – es war eine Art Wiedergutmachungsgeste des damaligen Oberbürgermeisters Walter Wallmann, der sich für den Wiederaufbau der Alten Oper engagiert hatte, die Anlieger-Geschäfte dafür aber jahrelange Bauzäune vor ihren Läden hinnehmen mussten.

28.6. – 7.7., Opernplatz, Frankfurt, 11 – 23 Uhr

3.7., Rosa Montag, Showtime 18 – 22 Uhr

Infos über www.opernplatzfest.com