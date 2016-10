Ole Lehmann

Der Hamburger Comedian stellt sich immer öfter die Frage: In was für einer Welt leben wir eigentlich? Berufsbedingt weiß der sympathische Mittvierziger natürlich die Antworten auf die brennenden Fragen der heutigen Konsumgesellschaft: Geiz ist nicht wirklich geil und wir müssen auch nicht schreien, wenn der Postmann klingelt und Schuhe bringt. Menschen ticken anders. Komödiantisch verpackt er in seiner neuen Show „Geiz ist ungeil – So muss Leben!“ die Anleitung für eine zufriedene und entspannte Zeit.

15.10., Capitol, Waldhofstr. 4, Mannheim, 20 Uhr, www.capitol-mannheim.de