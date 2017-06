× Erweitern Foto: privat Nowhere Out

Ein spannendes Theaterprojekt startet Ende Juni im Staatstheater Karlsruhe: Hans-Werner Kroesinger, einer der bedeutendsten Vertreter des deutschsprachigen Dokumentartheaters, untersucht in seinem Theaterstück „Nowhere Out“ die Situation von muslimischen schwulen, lesbischen und transgender Geflüchteten. Die ist aus mehreren Gründen besonders sensibel zu behandeln: Steht Homo- und Trans*sexualität in den Heimatländern im Widerspruch zu Gesetzen und Religion und wird gesellschaftlich tabuisiert, ist das Versteckspiel im vermeintlich freien Deutschland nicht beendet: In Flüchtlingsunterkünften sind sie vor Anfeindungen und Gewalttätigkeiten ihrer meistens homophoben Landsleute nicht gefeit, ein Outing gegenüber der zurückgelassenen Familie bleibt aus den gleichen Gründen für die meisten unmöglich. Um mehr Schutz zu bieten, haben in Berlin und Nürnberg erste Unterkünfte speziell für homo- und trans*sexuelle Geflüchtete eröffnet – die Adressen werden geheim gehalten, aus Angst vor Übergriffen. Die Furcht vor einem unfreiwilligen Outing und dessen fatalen Folgen endet eben nicht einfach hinter der deutschen Grenze.

Für das Stück „Nowhere Out“ hat Hans-Werner Kroesinger bundesweit Interviews mit muslimischen Geflüchteten geführt; die Interviews stellen dabei das Rohmaterial dar, aus dem Kroesinger sein Stück mit Schauspielern inszeniert. „Nowhere Out“ ist authentisches Theater, das die Wünsche, Träume und Alpträume queerer Geflüchteter zur Diskussion stellt.

Premiere „Nowhere Out“ am 30.6., Badisches Staatstheater, Hermann-Levi-Platz 1, Karlsruhe, 20 Uhr, öffentliche Probe am 28.6. um 19 Uhr, www.staatstheater-karlsruhe.de