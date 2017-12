Nightqueens Double Feature

× Erweitern Foto: Matt Madison, overline.tv Nightqueens

Die Weihnachtsausgabe der monatlichen Drag-Revue Nightqueens mit Gastgeberin Jessica Walker wird eine besonders glitzernde Show. Jessica Walker hat sich dafür wieder drei Queens der Extraklasse an ihre Seite geholt: Paradiesvogel André Castell schlüpft in alle Rollen – von der Hausfrau bis zur Königin der Nacht, Viola Varell liebt das grandiose Kostüm mit Paillette und Straß und sorgt mit Livegesang und spitzer Zunge für Stimmung, und nicht zuletzt Conchita 4711, das Kölner Conchita Wurst Double, wird mit ihrem engelsgleichen Wesen verzaubern Im Dezember gibt’s die Nightqueens-Show außerdem im Doppelpack an zwei aufeinanderfolgenden Abenden!

9. und 10.12., Circus, Bleichstr. 46, Frankfurt, 20 Uhr, Tickets über www.nightqueens.de