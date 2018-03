× Erweitern Foto: Matt Madison / overline.tv Night Queens Vikki Winchester

Fummel, Feder-Boas, schrilles Make-Up und phantasievolle Showeinlagen: Jessica Walkers monatliche Drag Queen- und Travestie-Show „Night Queens“ zeigt all dies in einer bunten Revue. Neben Miss Walker stehen im März auf der Bühne im Circus der brasilianische Wirbelwind Kelly Heelton, Vikky Winchester, die „dicke Ulknudel“ aus Karlsruhe, sowie Newcomerin Fabienne Diamond aus Aschaffenburg. Die Mischung macht‘s! Achtung: Im März findet „Night Queens“ ausnahmsweise an einem Samstagabend statt!

10.3., Circus, Bleichstr. 46, Frankfurt, 20 Uhr (Einlass 19:30 Uhr), VVK empfohlen über www.nightqueens.de