Natur als Abenteuer

× Erweitern Foto: Tränkner Senckenberg Museum Frankfurt

Schon gewusst? Das Senckenberg Museum, unweit des alten Uni-Campus in Bockenheim, hat eine 200-jährige Tradition: 1817 wurde die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung von 32 engagierten Bürgern in Frankfurt gegründet. Heute gibt es bundesweit sieben Forschungsinstitute und vier Senckenberg Naturmuseen.

Die Aufgaben der Senckenberg Gesellschaft sind: Naturforschung betreiben und die Ergebnisse durch Veröffentlichung, Lehre und als Ausstellung in den angeschlossenen Naturmuseen der Allgemeinheit zugänglich machen. Die wissenschaftlichen Aufgaben, denen sich die Gesellschaft stellt, haben sich im Laufe der Zeit verändert und gewinnen momentan zusehends an Bedeutung, denn mit den massiven Eingriffen des Menschen in die Natur, mit dem Klimawandel und der fortschreitenden Reduktion der Vielfalt von Lebensformen auf der Erde (den sogenannten Biodiversitätsverlust) sind Lösungen auf globaler Ebene nötig. Im Rahmen des Jubiläumsjahrs gibt es jeden Monat verschiedene Sonderaktivitäten.

Im Mai präsentiert das Naturmuseum zur „Langen Nacht der Museen" am 6.5. unterhaltsam die Ergebnisse aus 200 Jahren Forschungsaktivität und am 13.5. lädt das Senckenberg Forschungszentrum für Bodendiversität und Klima zum Tag der offenen Tür. Im zweiten Stock des Naturmuseums ist noch bis 13.8. die Sonderausstellung „Die dünne Haut der Erde“ zu sehen, die Lebensraum unter unseren Füßen thematisiert: Der Boden im Zusammenspiel mit den zahlreichen Organismen, die in ihm leben. Natürlich sollte man beim Besuch auch die einzigartigen Dinosaurierskelette bewundern.

Senckenberg Naturmuseum, Senckenberganlage 25, Frankfurt, Infos zum Jubiläums-Programm über www.200jahresenckenberg.de