× Erweitern © Johannes Wöhrlin, Hochschule für Gestaltung, IMD Nach der Natur Johannes Wöhrlin, Parametric Skin, 2014

Material, Form, Struktur: Die kommende Ausstellung im Museum Sinclair Haus setzt die Reihe mit Naturbetrachtungen fort. Diesmal werden Werke gezeigt, die entweder aus Naturmaterialien gearbeitet sind oder unmittelbar von Naturphänomenen inspiriert sind: Holz, Erde, Blütensamen, Laub, Federn, Leder aber auch Elemente wie Wind oder Prozesse wie der Zerfall spielen zentrale Rollen.

Das Ergebnis der künstlerischen Auseinandersetzung mag manchmal fast schon wissenschaftlich wirken, wie Objekte eines Naturkundemuseums. Andere Künstler der Ausstellung nutzen die Natur, um ihre Ideen zu materialisieren: Der japanische Künstler Rikuo Ueda zum Beispiel entwickelt Apparate, die mit Wind Pinsel oder Stifte bewegen und so Zeichnungen entstehen lassen. Oder der Künstler Daniel Bräg, der abgestorbene Obstbäume zersägt und das Holz in geometrischen Kuben aufschichtet – ein Kommentar zum ständigen Versuch des Menschen, die Natur in Bahnen zu lenken.

× Erweitern © Galerie am Wasserturm, Konstanz Nach der Natur Daniel Bräg „Obstgarten“ , 1992

Das Museum Sinclair Haus arbeitet für diese Ausstellung eng mit der Hochschule für Gestaltung HfG in Offenbach zusammen: Studenten des Instituts für Material Design steuern einen nicht unerheblichen Teil der ausgestellten Objekte bei; zum Beispiel Johannes Wöhrlin mit „Parametric Skin“ – organische Objekte aus Leder, deren Formen mathematischen Kurvenberechnungen gleichen. Parallel zur Ausstellung im Museum Sinclair Haus zeigen die HfG-Werkstätten in Offenbach vom 30.6. bis 2.7. beim jährlichen HfG-Rundgang die Entstehungsprozesse der gezeigten Arbeiten.

Nach der Natur, Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, Vernissage am 25.6. um 11 Uhr, die Ausstellung ist bis 10.9. zu sehen, www.altana-kulturstiftung.de