My Fair Lady – Frankfurt-Style

Das Switchboard-Theaterensemble ist unerschrocken: Nach der Operette „Die Fleddermaus“ und dem Schwank „Gebabbel im Trebbehaus“ bringt die fidele Truppe nun das Musical „My Fair Lady“ zur Aufführung. Natürlich hat das Ensemble die Story nach Frankfurt verlegt: Der Phonetik-Professor Henry Higgins wettet, dass er Eliza Dolittle, die Bahnhofshure mit Wetterauer Wurzeln und Tochter eines FES-Angestellten, allein durch Sprachtraining zur feinen Dame machen kann. Doolittle willigt in das Experiment ein und es beginnt eine Zeit mit qualvollen Sprachübungen, die von der „Kür“ – einem Besuch beim Frankfurter Opernball – gekrönt werden soll. Doch Eliza entwickelt nicht nur ihren Sprachstil, sondern auch ihre Persönlichkeit ... Mit der Filmmusical-Vorlage samt Audrey Hepburn liegt die Latte hoch, aber nicht unerreicht, und so kann man sich auf Klassiker wie „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“ oder „Es grünt so grün wenn Spaniens Blüten blüh’n“ freuen – die diesmal live, ohne Netz und doppelten Boden vom Laienteam intoniert werden. Wow!

Die Vorstellungen am 13. und 20.1. sind ausverkauft, Tickets gibt es noch für die öffentliche Generalprobe am 12.1. um 15 Uhr sowie am 3. und 24.2., jeweils 19:30 Uhr, Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, Show inklusive Pausenbüffet, , www.switchboard-ffm.de