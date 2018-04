Museum Sinclair House: Unplugged und open Air!

× Erweitern Foto: Vanja Dingeldein, somniafilm GoetheRuh-VanjaDingeldein

Nach der letzten, erfolgreichen Ausstellung „Buchwelten“ bleibt das Museum Sinclair Haus bis voraussichtlich Dezember 2018 geschlossen – umfangreiche Sanierungsarbeiten stehen an. „Mit seinen Ausstellungen und den begleitenden Programmen stößt das Museum Sinclair Haus seit Jahren auf erfreulich zunehmendes Interesse“, so Direktor Johannes Janssen. Allein die „Buchwelten“ konnten einen wahren Ansturm von Besuchenden mit rund 19.000 Gästen in vier Monaten verzeichnen. „Wir bemühen uns, die besondere Atmosphäre des Museums einerseits und die steigenden jährlichen Besucherzahlen von bereits über 30.000 andererseits in Einklang zu bringen. Deshalb bedarf es einer umfassenden technischen Sanierung des historischen Gebäudes, um auch in Zukunft für die Kunst, die Besucher und die Mitarbeiter beste Rahmenbedingungen garantieren zu können“, so Janssen weiter. Die ausstellungsfreie Zeit bedeutet aber keine Pause im Programm des Museum Sinclair Haus: In Kooperation mit dem Bad Homburger Schlosspark bietet das Museum eine Reihe von Sommer-Aktionen mit Konzerten, literarischen Spaziergängen, Workshops und vielem mehr. Einmal im Monat zum Beispiel wird der Gartenpavillon in „Goethes Ruh“ mit verschiedenen künstlerischen Auftritten zur Naturbühne für die sonntägliche, ungezwungene Veranstaltungsreihe „Goethes Ruh unplugged“; am 8.4. zum Beispiel gibt der Frankfurter Gitarrist Vanja Dingeldein ein Konzertmit mit seinen von Indie-Pop, Folk und Rock inspirierten Songs; der Eintritt zum Konzert ist frei! Im Rahmen des Lesefestivals „Frankfurt liest ein Buch“ wird es am 25.4. in der Orangerie eine szenische Lesung von Anna Seghers Roman „Das siebte Kreuz“ geben; Schauspielschülerinnen und -schüler der HfMDK präsentieren den Abend in Kooperation mit dem Museum Sinclair Haus.

8.4., Goethes Ruh unplugged: Vanja Dingeldein, Gartenpavillon Goethes Ruh, Oberer Schlosspark, Bad Homburg, 11 Uhr, Eintritt frei

25.4., „Das siebte Kreuz“, Orangerie im Schlosspark, Bad Homburg, 19 Uhr, Infos über www.museum-sinclair-haus.de