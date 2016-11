Spamalot

Der zweite Coup der „strictly british“-Spielzeit im English Theatre wird die quirlig-schrille Musical-Komödie „Monty Python’s Spamalot“ sein. Das mehrfach ausgezeichnete Musical basiert auf dem Spielfilm „Die Ritter der Kokosnuss“ der britischen Comedy-Truppe Monty Python und verspricht einen rasanten Ritt voller unerwarteter Hakenschläge, Slapstick-Einlagen und Ohrwurmmelodien. Grob gesagt geht es um die Sage von König Arthur, der mit den Rittern der Tafelrunde auf der Suche nach dem heiligen Gral ist. Auf ihrem Weg müssen sie manche, mitunter bizarre Abenteuer bestehen. Spannende Nebenhandlung: Der smarte, aber ebenso schlagkräftige Ritter Lancelot hat im Verlauf der Stücks sein Coming-Out und heiratet im turbulenten Finale des wilden Musicals seinen Herzbuben Prinz Herbert. Das GAB Magazin hat die Londoner Regisseurin Lisa Blair, die zum ersten Mal am English Theatre inszeniert, und Scott Armstrong, den Darsteller des Ritter Lancelot, interviewt.

Lisa, Spamalot ist bester britischer Humor gepaart mit Slapstick-Comedy. Ist es für dich als Regisseurin eigentlich einfacher, ein lustiges Stück zu inszenieren?

Lisa Blair: Mit meiner Tätigkeit als Regisseurin habe ich mittlerweile ein breites Spektrum verschiedener Genres abgedeckt. Ich liebe die abwechslungsreiche Arbeit, von realistischen Dramen über gehobenem Surrealismus bis Slapstick Comedy. Bei der Arbeit an Stücken wie Spamalot schätze ich besonders die Kombination aus Comedy mit Gesang, Tanz und gesprochenen Texten, und die Fähigkeit des Genres, eine Geschichte mit all diesen Mitteln gleichermaßen zu erzählen. Angenehm ist bei solchen Produktionen aber vor allem die Zusammenarbeit mit meinem Team, den „Creatives“, also Bühnen-, Licht- und Tondesign, und den Darstellern. Zusammen gehen wir auf eine wilde, witzige Reise.

Scott, wie bist du zur Rolle des Lancelot gekommen? Ist es das erste Mal, dass du Comedy oder Monty Python spielst?

Scott Armstrong: Ich habe für Lancelot Anfang September vorgesprochen und habe schon eine Woche später erfahren, dass ich die Rolle bekommen habe. Ich war total überwältigt! Ich liebe Comedy und ich mochte das Stück hier in London sehr. Monty Python ist eine einzigartige Comedy-Marke und ich bin sehr begeistert, dass ich den ganzen bekannten Charakteren nun meinen eigenen Stempel aufdrücken kann.

Spamalot

Lancelot outet sich als schwul nachdem er den doch sehr tuntigen Prince Herbert trifft; er hält ein flammendes Plädoyer für Homosexualität und am Ende kommen die beiden sogar als Paar zusammen. Ein männlicher Hau-Drauf-Ritter lässt sich von einem soften Charakter zum Coming-Out führen: ist Monty Python mehr als reine Blödelei?

Lisa Blair: Die Beobachtungen in Spamalot zu Gesellschaft und vor allem zur Menschlichkeit sind in der Tat wunderbar echt. Lancelots Coming-Out ist da nur ein Beispiel. Wir bekommen durch Lancelots Erkenntnis auf eine höchst humoristische Art und Weise gezeigt, dass man sich nicht unter Druck setzen sollte, um etwas zu sein, das man eigentlich gar nicht ist.

Scott, wie bist du als Darsteller an Lancelot rangegangen?

Scott Armstrong: Lancelot ist eine fantastische Rolle, einer der sich auch nach seinem Coming-Out treu bleibt. Man sieht diesen Macho-Charakter also eigentlich im ganzen Stück, aber er fürchtet sich eben auch nicht, seine weiche Seite zu zeigen. Er nimmt Bezug zu allem, was er mag und zu den Dingen, in denen er eine gewisse Schönheit entdeckt. Und er schämt sich auch nicht, das auch laut und deutlich mitzuteilen.

Lisa, Wie einflussreich ist Monty Python im Großbritannien?

Lisa Blair: Ich bin quasi mit Monty Python aufgewachsen, sie gehören zu meiner Kindheit. Ich erinnere mich, dass ich mit meinen Brüdern immer wieder Szenen für unsere Familie nachgespielt habe, und meine Freunde meinen, dass meine Art von Humor stark von Monty Python beeinflusst wurde!

Ist es das erste Mal, dass du in Deutschland bist? Welche Erwartungen hast du an dein Gastspiel?

Scott Armstrong: Ich bin zum ersten Mal als Darsteller in Deutschland und freue mich darauf, hier arbeiten zu dürfen. Freunde, die schon vorher hier gespielt haben, erzählten mir, dass Deutschland das beste Publikum hat! Außerdem werden wir alle für vier Monate in Frankfurt sein und bestimmt auch was von Deutschland sehen. Ich mag die Show wirklich sehr, und ich hoffe, dass die Zuschauer genauso viel Spaß haben wie wir bei den Proben auf der Bühne haben!

Monty Python’s Spamalot, 12.11. – 19.2., The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, Di – Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, Tickets und Infos über www.english-theatre.de