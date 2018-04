Mitarbeiter für Kunstprojekt gesucht

× Erweitern Foto: E. Pentidou NikolausNessler

In einem ehemaligen Autohaus in der Hanauer Landstraße 121, unweit der Honsellbrücke und in Sichtweite der neuen EZB, gastiert noch bis Herbst 2018 die Pop-Up Eventlocation „Ost>Stern“ – ein Ort für Kunst, Kommerz, Events und mehr.

Ende Mitte Juni startet dort die Ausstellung „capital@art.international“, eine von Juan Xu, Leander Rubrecht und Awi Wiesel kuratierte Gruppenausstellung, die sich mit der Beziehung zwischen Kapital und Kunst auseinandersetzt. Die Kernbotschaft der Ausstellung orientiert sich dabei am Beuys’schen Schlagwort „Kunst=Kapital“: Demnach haben Kunst und Kultur die Aufgabe, in einer starren Welt der Regeln und Vorgaben die Lücken der Spontaneität zurückzuerobern. Denn Querdenker sind immer auch die kreativen Motoren der Wirtschaft und Gesellschaft. „Kunst=Kapital“ beschreibt damit den künstlerischen Anspruch, den jede moderne Organisation oder jedes moderne Unternehmen an seine eigenen Prozesse stellen sollte.

Im Rahmen der Ausstellung „capital@art.international“ möchte wird der Frankfurter Künstler Nikolaus A. Nessler seine Arbeit „Driving the Ocean to the Boats“ realisieren – eine großflächige Rauminstallation in einer der Hallen auf dem Ost>stern-Gelände.

Für die Umsetzung seiner Arbeit sucht Nessler ab Mitte April einen oder eine Kunstinteressierte/n oder -studierende/n mit handwerklichen Fähigkeiten, der oder die auf Minijobbasis an der Erstellung des Installation mitarbeitet; die Vernissage der Ausstellung ist am 13. Juni 2018; sie ist im Anschluss bis zum 26.9. 2018 auf dem Oststern-Gelände zu sehen.

Kontakt zu Nikolaus Nessler über www.nessler-art.de

www.ost-stern-ffm.de/