× Erweitern Foto: Fonds de Dotation Maria Callas MariaCallas In Tokyo, 1974

„Da sind zwei Leute in mir, Maria und La Callas“: Im Dokumentarfilm „Maria by Callas“ spricht die Callas über den Zwiespalt in ihrem Leben in ihren eigenen Worten: Die Grundlage für Tom Volfs Film ist ein unveröffentlichtes TV-Interview mit David Frost aus dem Jahr 1970, in dem sie Stellung bezieht zu Themen wie ihrer komplizierten Liebe zu Aristoteles Onassis, dem Rausschmiss aus der Metropolitan Opera oder dem Druck, der auf ihr als Ausnahmekünstlerin lastete.

× Erweitern Foto: Fonds de Dotation Maria Callas MariaCallas Maria Callas im Interview mit David Frost, 1970

Ergänzt wird das intensive Portrait mit privaten Fotos, Briefen und Videos, Interviews und anderen Aufzeichnungen. Natürlich kommt die Musik nicht zu kurz: Der Film zeigt zehn ausgesungene Arien. Die Musik-Filmreihe „I can See Music“ zeigt „Maria by Callas“ als Preview am 16.5. in Orfeo’s Erben, ab dem 17.5. ist der Film im regulären Programm zu sehen.

16.5., Orfeo’s Erben, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20:30 Uhr, www.orfeos.de,www.mariabycallas.com, Ticketreservierung (empfohlen) über 069 70769100