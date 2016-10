MARIA BILL SINGT JAQUES BREL

Maria Bill

Die in der Schweiz geborene und in Wien lebende Schauspielerin und Sängerin Maria Bill liebt das französische Chanson: Bereits mit ihrem Soloprogramm „Maria Bill singt Edith Piaf“ brachte sie Lieder der berühmten französischen Chansonette und schlüpfte auch optisch in deren Rolle. Für ihr neues Programm „Quand on n’a que l’amour“ mit Liedern von Jacques Brel tut sie es ebenso: In Nadelstreifenhosen und mit strubbeligem Haar singt sie inbrünstig von Liebe, Herzpochen und Paris und schafft so eine ganz eigene Atmosphäre im Geiste des großen Jacques Brel. Begleitet wird sie von einem Quartett aus Akkordeon, Klavier, Saxophon, Klarinette und Violine.

11.10., Renitenztheater, Hospitalstr. 10, Stuttgart, 20 Uhr, www.renitenztheater.de, www.mariabill.at