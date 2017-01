MAREN KROYMANN LIVE

× Erweitern Foto: Milena Schlösser Maren Kroymann

In ihrem Programm „In my Sixties“ unternimmt die Entertainerin Maren Kroymann eine musikalische Zeitreise in die 1960er und erinnert sich an die wilde Aufbruchsstimmung, wo mit Rock’n’Roll und Hippie-Attitüde gegen festgefahrene Moralvorstellungen der Eltern rebelliert wurde. Bei allen verliebt-verklärten Retrogedanken vergisst Kroymann nicht, auch den ideologischen Müll der spießigen 1960er aufzuräumen. Die Jo Roloff-Band begleitet sie dabei.

4.2., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46a, Frankfurt, 20 Uhr, www.neues-theater.de