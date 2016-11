Mapplethorpe

Dass Sexualität in Leben des US-Fotografen Robert Mapplethorpe eine zentrale Rolle spielte, sieht man selbst in seinen „harmlosen“ Blumenbildern mit Blüten, die sich fast schon obszön dem Betrachter entgegenrecken. Explizit hat Mapplethorpe schwule Sexualität inszeniert, Geschlechtsteile zu Kunstwerken stilisiert und SM-Praktiken dokumentiert. Die Regisseure Fenton Bailey und Randy Barbato haben ein faszinierendes Portrait gedreht, in dem Mapplethorpe selbst in einer Reihe von wiederentdeckten Interviews zu Wort kommt.

3. – 9.11., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 22 Uhr, www.malsehnkino.de