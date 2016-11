TimFruehling

Der Frankfurter Moderator und Autor stellt in der Bar jeder Sicht seinen neuen Krimi „Festspielfieber“ vor. Diesmal muss Kommissar Daniel Rohde den Tod der unsympathischen Schauspielerin Natascha Gessler aufklären, deren Leiche man in der Stiftsruine von Bad Hersfeld gefunden hat. Feinde hatte die Bühnendiva offensichtlich genügend, aber die Spuren führen weit in die Vergangenheit zurück ...

6.11., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 16:30 Uhr, www.sichtbar-mainz.de