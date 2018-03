Maifestspiele Wiesbaden

× Erweitern Foto: Centre chorégraphique national de Grenoble Maifestspiele-HeWhoFalls Centre chorégraphique national de Grenoble | Frankreich He Who Falls Celui Qui Tombe Choreografie von Yoann Bourgeois Choreografie, Konzept, Regie: Yoann Bourgeois Choreografische Mitarbeit: Marie Fonte Licht: Adèle Grépinet Sound: Antoine Garry Kostüme: Ginette / Sigolène Petey Auf dem Bild Ensemblemitglieder des Centre chorégraphique national de Grenoble Foto: Centre chorégraphique national de Grenoble

Mit Pfingstrosen illustriert und einem schwärmerischen Zitat aus Verdis „Maskenball“ betitelt kündigen sich die diesjährigen Maifestspiele im Staatstheater Wiesbaden an. Wie immer gilt: Tickets schon jetzt rechtzeitig im Vorverkauf sichern!

Jene Oper von Verdi ist gleichzeitig die Auftaktveranstaltung des vierwöchigen Programms: Das Libretto ist angelehnt an die historische Person König Gustav III. von Schweden, der einem Attentat zum Opfer fiel; Gustav galt seinerzeit als Paradiesvogel, er war bisexuell, Verfechter der Künste und wollte die Privilegien des Adels abschaffen – in Verdis Oper angedeutet durch das enge Verhältnis des Königs zu seinem Pagen. Ein besonderer Schwerpunkt der diesjährigen Maifestspiele liegt auf Oper und klassischer Musik: Othello, Wagners Der fliegende Holländer, Tannhäuser und Götterdämmerung werden gezeigt, natürlich mit einer Reihe von Weltklasse-Sängern und -Sängerinnen. Auch im Bereich Theater gibt es Klassiker wie Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“, aber auch neue Produktionen wie die das Ensemble des Gogol Center Moskau mit seinem Stück „Who is happy in Russia?“. In der Sparte Tanz glänzen Martin Schläpfer mit einer Ballettchoreografie zu Rossinis „Petite Messe Solennelle“ oder der waghalsige Balanceact „He who falls“ des Centre chorégraphique national de Grenoble. Außerdem ist mit der GöteborgsOperans Danskompani die größte Kompagnie Skandinaviens zu Gast; sie zeigt ihr hypnotisches und just uraufgeführtes Tanzstück „S&S“. Wie immer gilt: Tickets rechtzeitig im Vorverkauf sichern! *bjö

30.4. – 31.5., Internationale Maifestspiele, Festivalzentrum Hessisches Staatstheater Wiesbaden, Christian-Zais-Str. 3, Wiesbaden, www.maifestspiele.de