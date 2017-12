Love & Lieder: 70 Jahre Endstation Sehnsucht

× Erweitern Foto: Bio-Entertainment LoveLieder SAMSUNG CAMERA PICTURES

Gerade weil Chantal Chabraque und Tony Riga, die Entertainer und Erfinder des „Bio-Chansons“, den 70. Jahrestag der Uraufführung von Tennessee Williams „Endstation Sehnsucht“ zum Anlass ihrer Dezember-Show „Love & Lieder“ genommen haben, kann man sich sicher sein, dass hier kein Platz für tüddelige Adventsseligkeit ist. Stattdessen wird mit beiden Händen im großen Teig der aufquellenden Emotionen gerührt und geknetet, und ausgewalzt, was dringend noch gefühlt werden muss – natürlich alles in nachhaltig recycelte Bio-Chansons verpackt. Und das alles auf Frankfurts kleinster Cabaretbühne „Ma Chance“ im Restaurant Maaschanz, dribb-de-bach am Eisernen Steg.

3.12., Restaurant Maaschanz, Färberstr. 75, Frankfurt, 19:30 Uhr, Infos über www.tony-riga.de