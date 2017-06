Lo Malinke solo

× Erweitern Foto: Robert Recker Lo Malinke

Fast 18 Jahre war Lo Malinke gemeinsam mit Tetta Müller und Pianist Florian Ludewig als „Malediva“ unterwegs, bis sich 2014 wegen gesundheitlicher Probleme das Kabarett-Trio auflösen musste. Nun stellt Lo Malinke im Mai in einer Stuttgart-Premiere sein Soloprogramm „Mütter und Menschen“ vor. Hier geht es um Familie, Beziehungen, Haustiere, Kontobewegungen – kurzum, all das, was das Leben ausmacht. Ohne Scham, dafür mit viel Einfühlungsvermögen lässt Lo das Publikum an absurden Katastrophen, Glücksmomenten und auch Traurigkeit teilhaben. Er erzählt über sich – doch eigentlich erzählt er von uns allen.

14.6., Renitenztheater, Hospitalstr. 10, Stuttgart, 20 Uhr. www.renitenztheater.de