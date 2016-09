LGBT* IN INDIEN

Purple Skies

Die Kinothek Asta Nielsen setzt einen thematischen Schwerpunkt auf die Situation von Lesben, Schwulen und Transgender in Indien.

Gezeigt werden zwei Filme: In der Dokumentation „Transindia“ gibt Regisseurin Meera Darji einen lebendigen wie bewegenden Einblick in die Welt der „Hijras“, wie Transgender in der Landessprache genannt werden. Sie leben traditionell in eigenen, meist religiös geprägten Gemeinschaften und wurden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als Teil der Gesellschaft respektiert. Heute werden sie dagegen diskriminiert und gelten, obwohl juristisch als „Drittes Geschlecht“ anerkannt, als Außenseiter der Gesellschaft.

In der Dokumentation „Purple Skies“ kommen lesbische, bisexuelle und Transmänner zu Wort; Regisseur Sridhar Rangayan portraitiert die moderne indische LGBT*-Bewegung. Die Leiterin des Nürnberger Filmfestivals für Menschenrechte, Andrea Kuhn, steht nach den Filmvorführungen für ein Publikumsgespräch zur Verfügung.

21.9., Mal Seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 20 Uhr, www.kinothek-asta-nielsen.de