Leslie Feist – live!

Mit Hits wie „1234“ oder „My Moon my Man“ hat die kanadische Sängerin und Instrumentalistin Leslie Feist mit ihren anspruchsvollen wie eingängigen Pop-Folk-Songs sowohl Kritiker als auch Zuhörer begeistert – von ihrem ersten Album „Let it die“ aus dem Jahr 2004 bis heute! Ende April erschien ihr neues Album „Pleasure“, mit dem sie derzeit auf Tour ist. Halt macht sie dabei in der Mainzer Zitadelle. Alleine der Multi-Instrumentalistin und ihrer Band beim Musizieren zuzuschauen ist schon eine wahre Freude!

20.7., Zitadelle, Windmühlenstr., Mainz, 20 Uhr, www.listentofeist.com