Wilma Fuchs liebt Lyrik. Bereits im Kindesalter begann ihre Leidenschaft für Reime und Verse – und diese Liebe begleitet sie bis heute! Nicht nur in ihrem Beruf als Sonderschullehrerin konnte sie Zuhörern den Zugang zu lyrischen Texten erfolgreich vermitteln, sie schreibt seit Jahren selbst Gedichte und hat bei „lesarion“ einen Internetthread gegründet, in dem selbstgeschriebene Gedichte veröffentlicht werden können – hier finden sich nicht bloß Knittelverse, sondern „wirklich anspruchsvolle, gekonnt gemachte Gedichte“, wie Wilma erzählt. Eine Lesung zu organisieren war der logische nächste Schritt.

Dabei verfolgt Wilma Fuchs einen ganz besonderen Anspruch: Gedichte sollen dort gelesen werden, wo Menschen auch wirklich sind, und nicht bloß in speziellen Kulturstätten. Lyrik unters Volk bringen ohne elitäre Kreise zu bilden – das ist Wilma Fuchs’ Anliegen. Für die Premiere der ersten lesbischen Lyrik-Nacht hat sie mit dem „La Gata“ den passenden Ort gewählt. 10 bis 15 lesbische Lyrikerinnen aus ganz Deutschland werden am Abend lesen, darunter auch bekannte Autorinnen wie Anna Lichtwald oder Elke Böhm aus Frankfurt. Die lesbische Kneipen-Lyrik-Nacht im La Gata richtete sich an Lesben und Trans*-Menschen, die sich als Lesbe fühlen und Frauen lieben. Women only – aber Wilma verspricht, ihr Projekt an anderen Orten auch für gemischtes Publikum zu organisieren.

1.12., La Gata, Seehofstr. 3, Frankfurt, 20:30 Uhr