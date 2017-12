Kunst – kann alles?!

× Erweitern Foto: Theater Alte Brücke Kunst

Ist das wirklich so? Zumindest in der Theater-Komödie „Kunst“ von Yasmina Reza schafft es ein Kunstwerk, die Freundschaft dreier Männer in ihren Grundfesten zu erschüttern. Ein einfaches, monochrom-weißes Bild, das einer der drei für eine horrende Summe ersteht, ist der Auslöser für einen Grundsatzstreit zwischen den Freunden. Der eine ist begeistert ob des minimalistischen Nichts, der Zweite möchte es auf keinen Fall haben, der dritte Freund möchte es sich mit keinem der beiden anderen verderben und bezieht erst mal keine Stellung. Ein psychologisches Kaleidoskop poppt auf, so dass auf subtile und fein gezeichnete Weise die Beziehung, die Befindlichkeiten, die Freundschaft und die Liebe zueinander in Frage gestellt werden. Es spielen Dorian Wigand, Anselm Wittenstein und Lars Ruth; der eigentlich als Mentalmagier bekannte Ruth macht mit dieser Produktion einen Ausflug zu seinen Schauspiel-Wurzeln.

27. – 31.12., Theater Alte Brücke, Kleine Brückenstr. 5, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.theater-alte-bruecke.de