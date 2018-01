× Erweitern Foto: Monika Linhard / ebene B1 KunstImTransit

Der neu gegründete „Ebene B1 Taunusanlage e.V.“ bringt Kunst an einen Ort, wo man sie so erst mal nicht vermuten würde: Die B-Ebene der S-Bahnstation Taunusanlage, unweit des Opernplatzes. Die erste Ausstellung „in situ B1“ zeigt drei Rauminstallationen der Frankfurter Künstlerin Monika Linhard: „Windbeutel“ (tanzende Plastiktüten), den „Sonnenabdecker“, eine an die Wand angebrachte, wellenschlagende Aluminiumfront, sowie „Blinds“, eine kinetische Lichtarbeit. Ein kleines Stückchen Poesie an einem sonst unwirtlichen Ort, das vielleicht sogar ein Lächeln in die geschäftstüchtigen Bankerminen bringen könnten. Die „Ausstellungshalle“ ist rund um die Uhr geöffnet. Zur Luminale Mitte März werden weitete temporäre Installationen ergänzt, im Mai zeigen Städelstudenten ihre Arbeiten. „Der Verein ist für ein längerfristiges Engagement in der S-Bahnstation ausgelegt“, erklärt Peter Wöste, der erste Vorsitzende des Kunstverein Ebene B1; In diesem Jahr werden dem Verein bekannte Künstler gezeigt, ab 2019 sollen dann über einen in diesem Jahr ausgelobten Wettbewerb neue Künstler hinzustoßen. Kunst im transit – ab in den Untergrund!

Ebene B1 Taunusanlage, B-Ebene S-Bahnstation Taunusanlage, Zugang über den Aufzug an der Mainzer Landstraße. www.ebene-b1.de