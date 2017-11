Krimilesung: „Menschenfischer“

× Erweitern Foto: rowohlt Verlag

Das Autohaus Fischer-Schädler in Bad Vilbel lädt regelmäßig zu Kulturveranstaltungen. Am 25.11. ist es wieder soweit: Jan Seghers liest aus seinem neuen Krimi „Menschenfischer“Im Bad Vilbeler Autohaus Fischer-Schädler gibt’s nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Kultur: Am 25.11. stellt der bekannte Frankfurter Autor Jan Seghers seinen Krimi „Menschenfischer“ vor.Die Geschichte führt Kommissar Marthaler zurück ins Jahr 1998: Damals wurde ein Junge grausam ermordet, trotz Phantombild gelang es nie, den Täter zu fassen. 15 Jahre später glaubt man, den Täter in Frankreich gesehen zu haben. Marthaler nimmt die Ermittlungen auf, die ihn schließlich in ein dunkles Tal am Rhein führen; hier werden zwei Kinder vermisst, die später tot aufgefunden werden. Zusammen mit der Kommissarin Kizzy Winterstein entdeckt Marthaler, was hinter den mysteriösen Morden steckt.Mit Brezel und Begrüßungsgetränk ist man beim Krimispaß dabei, im Anschluss an die circa einstündige Lesung kann man sich ein Exemplar von „Menschenfischer“ vom Autor signieren lassen und bei kühlen Getränken den Abend ausklingen lassen.

25.11., Autohaus Fischer-Schädler,Zeppelinstr. 13 – 15, Bad Vilbel, 19:30 Uhr (Einlass 18:30 Uhr), www.fischer-schaedler.de