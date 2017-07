Korff und Ludewig gehen baden!

× Erweitern Foto: Markus Hodapp Korff / Ludewig

Eine Mischung aus Chanson, Comedy und Kabarett, derb und feinsinnig, so könnte man das Show-Baby von Bastian Korff und Florian Ludewig am besten beschreiben. Bei Bastian Korff kam der Gesang nach seinem Lehramtsstudium und einer Schauspielausbildung in London und Los Angeles dazu; aktuell ist er unter anderem als Moderator beim Hessischen Rundfunk tätig. Florian Ludewig war 10 Jahre lang der dritte Kopf des Chanson- und Kabarett-Trios Malediva und hat neben zwei Musicals auch schon für Irmgard Knef und Romy Haag komponiert. Als Duo sind die beiden eingefleischte Entertainer und haben bereits einige Shows auf die Beine gestellt und waren damit erfolgreich auf Tour. Das neue Programm „Korff/Ludewig gehen baden“ wird ein feuchtfröhlicher Spaß mit viel Comedy und bester Musik! In Frankfurt gibt’s die Vorpremiere.

8.7., Theater Alte Brücke, Kleine Brückenstr. 5, Frankfurt, 20 Uhr, www.theater-alte-bruecke.de