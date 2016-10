KISTENFLIMMERN – 25 JAHRE „ROSA NOTE“

Rosa Note

Der Stuttgarter Chor „Rosa Note“ feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen – und wie könnte man einen Chorgeburtstag besser begehen als mit einem großen Jubiläumskonzert?

Gesagt, getan, und so präsentiert die „Rosa Note“ unter der Leitung von Amadeus Hofmann am 15. und 16.10. im Stuttgarter Theaterhaus ihr neues Programm „Kistenflimmern“ und entführt die Zuschauer in die Welt der Film- und Fernsehhelden. Von der „Rocky Horror Picture Show“ über „Dirty Dancing“ bis zu Peter Frankenfelds „Musik ist Trumpf“ gibt’s Schmachtfetzen, Hits und bekannte Melodien. Berühmt ist die rund 25 Mann starke Gruppe außerdem für ihr „Chorkabarett“.

Von daher darf man sich außerdem auf ausgefeilte Choreografien und Spielszenen freuen – Liebesabenteuer mit Jens Riewa, Trash-Fernsehen, Krach ums Programm und die mögliche Erotik beim täglichen Fernsehgenuss inklusive.

Dazu bringen die Sänger Lieblingslieder aus alten Programmen, erzählen die wildesten Erlebnisse der 25-jährigen „Rosa Note“-Geschichte und sorgen für klangvolle Action im Zuschauerraum. Am Klavier begleitet Marius Traus, als Gäste sind außerdem die Sängerinnen des Stuttgarter Chors „Musica Lesbiana“ dabei, und der Entertainer Holger Edmaier führt durch den Abend.

15. und 16.10., Theaterhaus Stuttgart, Siemensstr. 11 (Pragsattel), Stuttgart, 19 Uhr, Sonntag 18 Uhr, Infos und Tickets über www.rosanote.de