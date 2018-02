Kick La Luna: 25 Jahre Female World Music

× Erweitern Foto: Kick La Luna KickLaLuna

Die quirlige all-female-group Kick la Luna feiert derzeit ihr 25-jähriges Bandjubiläum – und wie sich das für leidenschaftliche Musikerinnen gehört, wird dies mit extra-smarten Shows zelebriert. Mit Ethno-Funk und Bossa Soul, A cappella-Perlen und pulsierenden Rhythmen sowie Latin-Feeling geht auch im trübsten Februarwetter die Sonne auf! Mit dabei sind natürlich die drei Ur-Kick-Ladies Anne Breick, Elke Voltz und Uli Pfeifer, die von Angela Frontera (Drums) und Christiane Sattler (Keyboards) sowie Überraschungsgästen unterstützt werden. Auch die Fans lieferten ihren Beitrag zum Jubiläum und konnten per Online-Voting die Playlist des Konzerts mitbestimmen; so sind die absoluten all-time-Kicks enthalten. Das Auftaktkonzert im September war schnell ausverkauft, am 8.2. gibt’s den offiziellen Zusatztermin – also schnell Tickets sichern!

8.2., Brotfabrik, Bachmannstr. 2 – 4, Frankfurt, 20 Uhr, www.kicklaluna.com

