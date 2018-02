Jubeljahr für Bäppi La Belle

× Erweitern Foto: bjö Theatrallalla Bäppi und der neue Theatrallalla-Assistent Marcel Schilling (links) freuen sich auf 2018

In diesem Jahr feiert Bäppi ihr 25. Bühnenjubiläum – und 2018 ist für den Theaterintendanten und Stadtverordneten vollgepackt mit Specials und tollen Veranstaltungen.

Allen voran die große Jubiläumsgala, die am 2.6. im Offenbacher Capitol steigt. Die Vorbereitungen starten schon jetzt: Zurzeit wird ein Videoclip im Stil der James Bond Filme gedreht, der als Opener der Show dienen soll; in der Rolle von M ist keine Geringere als Frankfurts Ex-Oberbürgermeisterin Petra Roth zu erwarten!

Auch im Theatrallalla passiert viel: Marcel Schilling ist dort neuer Assistent. Er wird in der kommenden Spielzeit auch einige Stücke als Regisseur inszenieren. Den Auftakt macht im März die hessische Fassung von Kleists Lustspiel „Der zerbrochene Krug“; im Theatrallala wird daraus „Der zerdepperte Bembel“ und neben Bäppi steht die schwedische Kammersängerin Karin Pagmár auf der Bühne. Getreu dem Theatrallalla-Motto „Die Leute woll’n Spaß und gesellig sein, und das am liebsten auf hessisch“ wird’s hier natürlich jede Menge Schenkelklopfer geben.

Auch außerhalb der Theaterbühne ist Bäppi aktiv: Das TV-Format „The Bock is back“, das sich an Heinz Schenks legendärer Fernsehshow „Der blaue Bock“ orientiert, wird 2018 monatlich wechselnd in verschiedenen Äppelwoi-Restaurants aufgezeichnet und auf YouTube veröffentlicht; der nächste Termin ist am 26.2. im „Zum Grauen Bock“, Tickets für die Aufzeichnungstermine gibt’s über die Theatrallalla-Website.

Und auch Königin Lisbeth ist weiterhin unterwegs: Gemeinsam mit „Hotel Intercontinental“-Chefkoch Klaus Bramkamp wird es eine Serie von Kochkursen in der Hotelküche samt gemeinsamem Dinner geben: da geht’s dann um die Küche Englands und des Commonwealth. Der nächste Termin ist der 22.2., Anmeldung und weitere Termine finden sich auf der Theatrallalla-Website.

Mehr Infos über www.theatrallalla.de