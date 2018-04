Jo van Nelsen: Ein Abend gegen das Vergessen

× Erweitern Foto: Jan Kocovski, frankfurt-raw.com JoVanNelsen

Im Rahmen des „Frankfurt liest ein Buch“-Festivals, das sich in diesem Jahr um Anna Seghers Frankfurter Flüchtlingsroman „Das siebte Kreuz“ dreht, hat Kabarettist Jo van Nelsen einen neuen Abend seiner „Grammophonlesungen“ zusammengestellt. Der Abend erinnert an ein problematisches Stück Kulturgeschichte: In den KZs der Nazis gab es Kabarettabende mit inhaftierten Unterhaltungsstars, die manchmal heimlich, manchmal auf Befehl auftraten. Van Nelsen berichtet nicht von den Schicksalen der Künstler, sondern liest ihre Texte und spielt ihre Lieder auf dem Grammophon; darunter auch zwei schwule Künstler, die mit dem Rosa Winkel in KZ Sachsenhausen saßen: Chansonsänger Paul O’Montis und der Autor Robert T. Odemann.

20.4., Holzhausenschlößchen, Justinianstr. 5, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.jovannelsen.de