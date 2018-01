× 1 von 2 Erweitern Fotos: Martin Kaufhold JekyllHyde × 2 von 2 Erweitern Fotos: Martin Kaufhold JekyllHyde Prev Next

In London geht der Schrecken um: Grund ist der Wissenschaftler Dr. Jekyll, dessen Experiment, im Eigenversuch das Böse vom Guten im Menschen mittels eines Verwandlungs-Serums zu trennen, gründlich misslingt: Aus dem strebsamen Arzt und Wissenschaftler Dr. Jekyll wird indes das unberechenbare Monster Mr. Hyde, das mordend durch die nebligen Straßen Londons zieht. Der Broadway-Erfolg „Jekyll & Hyde“ ist in der rockigen Version von Regisseur Tom Littler und Musical Supervisor Tom Attwood der neueste Musical-Hit am English Theatre. Düster ist die Szenerie auf der laborartig gestalteten, runden Bühne, beeindruckend das Ensemble samt Hauptdarsteller John Addison in der doppelten Hauptrolle. Über 12.000 Besucher haben das Musical bereits gesehen, die Spielzeit wird bis zum 4.3. verlängert. Anschauen!

Jekyll & Hyde noch bis 4.3. im English Theatre, Gallusanlage 7 – 11, Frankfurt, Di – Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, www.english-theatre.de