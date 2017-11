× Erweitern Foto: Robert Recker IrmgardKnef

Die verschwiegene Schwester der großen Knef kann’s noch immer: In ihrem bereits 8. Soloprogramm „Ein Lied kann eine Krücke sein“ wird keine Müdigkeit vorgeschützt, denn noch immer brennt der Lebensmut im inzwischen gebrechlichen Körper. Bekannte Chansons, die man so noch nie gehört hat, neue Geschichten die man so nicht erwartet hätte und neue Lieder der Alterspräsidentin des deutschen Kabarett-Chanson Irmgard Knef begeistern nach wie vor das Publikum!

24.11., Renitenztheater, Hospitalstr. 10, Stuttgart, 20 Uhr, www.renitenztheater.de