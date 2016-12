Irmgard Knef

Die erfundene Schwester der großen Knef bleibt am Ball: Mit ihrem inzwischen achten Soloprogramm bietet sie dem Alter die Stirn, singt ungebrochen ihre schwarzhumorigen, schnodderigen Chansons und feiert die Liebe und das Leben. Ein Abend mit vielleicht etwas ungelenken Hüften, aber dafür umso mehr Mumm in den Knochen. Schauspieler Ulrich Michael Heissig schlüpft regelmäßig in die Rolle der alten Dame und lässt die Korken knallen.

8.12., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46, Frankfurt, 20 Uhr, www.neues-theater-hoechst.de