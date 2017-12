× Erweitern Foto: Thomas Aurin InvisibleHand Invisible Hand von Ayad Akthar Regie: Anselm Weber Heiko Raulin, Omar El-Saeidi, Matthias Redlhammer, Samuel Simon Foto: Thomas Aurin

Ein Raum, eine Zelle, irgendwo in Pakistan. Der amerikanische Börsenmakler Nick Bright sitzt in der Klemme: Anstelle seines Chefs wurde Nick versehentlich von einer pakistanischen Organisation entführt. Das Lösegeld beträgt 10 Millionen Dollar, aber weder seine Firma noch die amerikanische Regierung sind bereit zu zahlen. Guter Rat ist teuer, doch mit Geld kennt Bright sich aus: Er macht seinen Entführern den Vorschlag, die 10 Millionen an der Börse zu erwirtschaften, um sich dann damit freizukaufen. Der charismatische Imam Saleem willigt ein, unter der Bedingung, dass Bashir, die rechte Hand des Imam, das Börsengeschäft bei Bright erlernt. Ein irrwitziger Plan nimmt seinen Lauf ...

Der amerikanische Autor Ayad Akhtar hat einen spannenden Thriller geschrieben, der die Themen unserer Zeit behandelt. Die anfangs eindeutigen Charaktere Nick Bright als Banker und Familienvater und Bashir als Terrorist verlieren in Lauf des Stücks ihre vermeintliche Eindeutigkeit – einfaches schwarz/weiß-Denken wird unmöglich. Das Schauspiel Frankfurt zeigt „Invisible Hand“ in der Inszenierung von Schauspiel-Intendant Anselm Weber, der das Stück als deutschsprachige Erstaufführung bereits in Bochum in Szene gesetzt hatte. Im Mai kommenden Jahres wird „Invisible Hand“ übrigens auch am English Theatre gezeigt; bereits 2016 wurde dort „Disgraced“ von Ayad Akhtar aufgeführt. Die beiden Häuser sehen die „Dopplung“ nicht als Konkurrenz sondern als Gewinn für’s Publikum und luden anlässlich der Schauspiel-Premiere sogar zu einem gemeinsamen Pressegespräch. Spannend auch hier, wie die gleiche Geschichte unterschiedlich inszeniert werden wird.

16. und 17.12., Schauspiel Frankfurt, Willy-Brandt-Platz 1, Frankfurt, 20 Uhr (Sonntag 18 Uhr), www.schauspielfrankfurt.de