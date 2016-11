In Act And Thought

Der Tänzer und Choreograf Fabrice Mazliah erforscht seit mehreren Jahren intensiv den aktuellen Stand des Tanzes. In seinen Choreografien – unter anderem mit seinem Kollektiv MAMAZA – soll Tanz niemals bloß um seiner selbst willen auf die Bühne kommen: Aus Bewegungen und Sprache entwickelt Mazliah ein einheitliches, enges Netz, das neue Blickwinkel, Ideen und Bedeutungen kreiert. Das Stück „In Act and Thought“ war das von ihm choreografierte Abschiedsstück der Forsythe-Company von 2015, das nun in einer neuen Version für sechs Tänzer der ehemaligen Compagnie erneut auf eine Frankfurter Bühne kommt.

10. und 11.11., Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt, 20 Uhr, www.mousonturm.de