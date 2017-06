× Erweitern Foto: PRO-FUN MEDIA Chemsex

Sex und Drogen – was sich auf den ersten Blick wie eine Ausnahmeerscheinung der Partyszene liest, hat sich zu einem besorgniserregenden Phänomen in der Schwulenszene entwickelt: Aus dem Wunsch nach mehr Intensität, Hemmungslosigkeit, Kontrollverlust und extremeren sexuellen Erfahrungen ist für immer mehr Schwule die Kombination von harten Drogen und Sex beinah untrennbar geworden. Der 2015 veröffentlichte Dokumentarfilm „Chemsex“ von William Fairman und Max Gogarty taucht tief in die verborgene Szene britischer Metropolen ein, die inzwischen auch exemplarisch für Deutschland steht. Geschichten von Männern, die oftmals Probleme mit Sex haben und denen Drogen die vermeintliche Lösung bieten – ungeachtet der Risiken von Abhängigkeit bis Unsafe Sex. Queerfilm Kassel zeigt den Film in Zusammenarbeit mit PRO-FUN MEDIA, es gibt eine inhaltliche Einführung und eine anschließende Diskussionsrunde.

21.6., Bali Kino, Rainer-Dierichs-Platz 1, Kassel, 21 Uhr, www.queerfilm-kassel.de, www.pro-fun.de