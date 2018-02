× Erweitern Foto: Thomas Rabsch HansKlok_PamelaAnderson Pamela Anderson, Hans Klok

Die neueste Show des niederländischen Magiers Hans Klok bezieht sich auf die makabre Geschichte des Illusionisten Alfredo Cordoni; Cordoni lud die weltbesten Magier in sein Haus, klaute ihre Tricks, sammelte sie in einem Buch und ermordete dann seine Gäste. Klok macht sich in seiner Show „House of Mystery“ auf die Suche, um nicht nur jenes „Buch der Illusionen“ zu finden, sondern auch die verlorenen Seelen zu retten und den Kampf mit Cordoni aufzunehmen. Pathos, Kitsch und Horror – eine wirklich magische Kombination. Am 16.2. wird die amerikanische „Baywatch“-Ikone und Klok-Freundin Pamela Anderson dem Magier assistieren – ein ganz besonderes Vergnügen!

16. und 17.2., Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, Frankfurt, 20 Uhr,

14.3., Alte Oper Frankfurt, 20 Uhr, www.hansklok.org, www.semmel.de