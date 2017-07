× Erweitern Foto: Pro-Fun Media Holding the Man

Im Rahmen des Programms zum CSD Rhein-Neckar zeigt KOSI.MA den australischen Film „Holding the man“, die rührende wie starke Liebesgeschichte zwischen Timothy Conigrave und John Caleo, die sich Ende der 1970er auf einer katholischen Highschool ineinander verlieben. Nicht nur in der erzkonservativen Schule müssen sie ihre Liebe verteidigen. Der Film von Regisseur Neil Armfield basiert auf dem autobiografischen Roman von Timothy Conigrave, der in seinem Heimatland zum Bestseller wurde und sogar als Musical adaptiert wurde. Der Film ist bei PRO-FUN Media erschienen.

30.7., Cinema Quadrat, Collinistr. 1, Mannheim, 19:30 Uhr, www.kosima-mannheim.de, www.pro-fun.de