HOFHEIM • FÜNF JAHRE SHOWSPIELHAUS MAIN-TAUNUS

Hella von Sinnen

Comedy, Musical, Revue und Theater: Das Showspielhaus Main-Taunus in Hofheim begeht im Oktober seinen fünften Geburtstag.

Gefeiert wird am 19.10., und natürlich mit einer Premiere des Haus-Autors Hans-Jürgen Mock. „Olga packt (wieder) aus“ heißt die turbulente Musik-Show rund um das fiktive Theater „Chapeau Claque“: Arnold, die gute Seele des „Chapeau Claque“ hat mal wieder alle Hände voll zu tun, denn das Casting für die neue Herbst-Revue steht an. Mit den neuen Show-Anwärtern kommt Bewegung in die Garderobe: Intrigen, Eifersüchteleien und Liebesaffären machen die Runde – aber die Show muss weitergehen!

Weiteres Highlight im Showspielhaus-Geburtstagsmonat ist das Gastspiel der Kölner Komödiantin Hella von Sinnen. In ihrem neuen Programm „Ich kann auch ANDERSen“ teilt sie ihre neugewonnen Liebe zu den Märchen des dänischen Autoren Hans Christian Andersen. Ein Abend mit bekannten und unbekannten Märchen sowie Anekdoten aus dem Leben von Andersen und von Sinnen.

19.10., Geburtstags-Premiere „Olga packt (wieder) aus“, 20. und 21.10. Hella von Sinnen „Ich kann auch ANDERSen“, Showspielhaus Main-Taunus, Hattersheimer Str. 61, Hofheim, 20 Uhr, www.showspielhaus.de