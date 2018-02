Herbst in der Hose: Ralf König liest in der Bar jeder Sicht

× Erweitern Foto: vvg-koeln RalfKoenig

Das Unvermeidliche kommt – auch für den preisgekrönten Meister des deutschen Comics, Ralf König: Der schwule Körper wird älter. Zum Glück ist Ralf König ein brillanter Beobachter, der sich wie immer ohne Scheu und falsche Vorbehalte den kleinen und großen Problemen widmet, die auf Männer in der „Andropause“ warten: Dass die Sehkraft nachlässt und das Haar ergraut, damit kann man umgehen; bei Störungen der Libido, Testosteronabnahme und Verringerung des Hodenvolumens hört der Spaß allerdings auf! Damit müssen auch Konrad und Paul, Ralf Königs nun auch in die Jahre gekommenes Comic-Schwulenpaar, lernen umzugehen. „Herbst in der Hose“ ist einer der persönlichsten Comics von Ralf König – beeindruckend, wie er es auch diesmal schafft, mit liebevollem Blick auf schwule Marotten zu blicken und Frust mit Humor zu entschärfen; es kommt eben auf die richtige Sichtweise an! Die AIDS-Hilfe Mainz präsentiert die Lesung mit Ralf König in der Bar jeder Sicht.

2.3., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19:30 Uhr, www.sichtbar-mainz.de, www.aidshilfemainz.de