Nach seiner Frankfurt-Trilogie „Frankfurt 30 Grad“, „Sehnsucht nach Sonne“ und „Auf dem Sprung“ hat Roland Gramling sich fünf Jahre Zeit gelassen für seinen neuen Roman „Heldensommer“, aus dem er im Switchboard liest. Diesmal geht’s um Robert, den es nach Jahren in Berlin zurück in sein Heimatdorf im dunklen Spessart führt, an einen Ort, den er eigentlich hinter sich lassen wollte. Die Reise in die Provinz konfrontiert ihn mit Dingen, die er lieber vergessen hätte. Auf der Suche nach sich selbst droht er sich im Labyrinth aus Erinnerungen zu verlieren – denn nichts ist so, wie es im ersten Augenblick erscheint. Und die Liebe spielt natürlich auch mit.

Der Abend ist der Auftakt im Switchboard zum Welt-Aids-Tag-Wochenende.

29.11., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.switchboard-ffm.de