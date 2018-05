Hedwig – Zugabe!

× Erweitern Foto: Agnes Wiener / Niklas Wagner Hedwig

Eigentlich wäre im Januar bereits der Vorhang für das Punk-Rock-Musical „Hedwig and the angry Inch“ gefallen; wegen des großen Erfolgs spielt das Ensemble im Frühjahr 2018 noch weitere Vorstellungen: Am 27.5. und 1.6. kann man noch einmal die schonungslose One-(Wo)man-Show um Hedwig, die unfreiwillig transsexuelle Sängerin, und ihre Band besuchen. Keep on Rockin’!

27.5. und 1.6., Brotfabrik, Bachmannstr. 2 – 4, Frankfurt, 19 Uhr (1.6. um 20 Uhr),www.hedwig-frankfurt.de